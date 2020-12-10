В Тункинском нацпарке поймали мужчину с ружьём

Его привлекут за нарушение правил охоты



В одном из самых больших инспекторских участков Тункинского национального парка – Зун-Муринском – в начале недели оперативная группа проводила патрулирование охотугодий.



Во время патрулирования государственные инспектора остановили машину. Уроженец города Слюдянки Иркутской области ехал с ружьём без разрешительных документов.



За нарушение правил охоты мужчина будет привлечён к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Тункинского национального парка.





