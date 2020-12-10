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В Тункинском нацпарке поймали мужчину с ружьём

В Тункинском нацпарке поймали мужчину с ружьём
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его привлекут за нарушение правил охоты

В одном из самых больших инспекторских участков Тункинского национального парка – Зун-Муринском – в начале недели оперативная группа проводила патрулирование охотугодий.

Во время патрулирования государственные инспектора остановили машину. Уроженец города Слюдянки Иркутской области ехал с ружьём без разрешительных документов.

За нарушение правил охоты мужчина будет привлечён к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Тункинского национального парка.


оружие национальный парк
 
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