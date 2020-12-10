Также сотрудники ГИБДД выявляют поддельный табак
Только с начала года в Слюдянском районе Иркутской области на посту «Рубеж» инспекторы ГИБДД выявили свыше 22 тысячи литров спиртосодержащей продукции, имеющей признаки подделки, свыше 12 тысяч литров алкоголя – в Тайшетском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области
По всем выявленным фактам проводятся проверки для выявления канала поставки алкоголя и установления организаторов трафика.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД на стационарных постах выявляют факты незаконной перевозки рыбы, контрафактной табачной продукции, незаконного заготовленного леса и иного груза, требующего обязательного документационного оформления, а также предметов, запрещенных к обороту на территории страны – оружия, наркотических средств и психотропных препаратов.
ГИБДД в Иркутской области с начала года изъяла 32 тысяч литров алкоголя
Происшествия, Фото:
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