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В Улан-Удэ в ДТП попал «КамАЗ» с каркасом ёлки

В Улан-Удэ в ДТП попал «КамАЗ» с каркасом ёлки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грузовик «затащил» легковушку на парковку

Сегодня около 10 часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП с участием грузовика, везущего каркас новогодней ёлки.

По предварительным данным, «КамАЗ» двигался по левой полосе, он начал поворачивать на парковку, чтобы завезти каркас ёлки. В этот момент грузовик врезался в ехавшую справа «Тойота Королла Филдер». Грузовик буквально затащил легковушку на парковку.


ДТП обошлось без пострадавших. Между водителями сперва разгорелся жаркий спор. Но через некоторое время, рассказывают очевидцы, водитель «КамАЗа» признал свою вину.

Водитель «Тойоты» был шокирован произошедшим.

«Еду прямо, и вдруг меня кто-то на парковку затаскивает, поворачиваюсь, а там «КамАЗ». Стёкла летят от разбитого стекла от передней левой двери»,- передал «Байкал-Daily» очевидец слова водителя иномарки.

Ёлку, каркас которой находился в кузове, по предварительной информации, везли для установки возле здания комитета по управлению имуществом на улице Бабушкина, 25.




ДТП
 
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