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Иркутянин пытался дать взятку в кабинете полицейского

Иркутянин пытался дать взятку в кабинете полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудник от взятки отказался

23-летнему иркутянину предъявлено обвинении в покушении на дачу взятки полицейскому.

По версии следствия, 2 декабря молодой человек в кабинете отдела полиции №1 попытался передать полицейскому 15 тысяч рублей. Сотрудник от взятки отказался и доложил об этом руководству.

Установлено, что взятка предназначалась за непроведение проверки в отношении молодого человека по изъятой полицейскими стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.


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