Иркутянин пытался дать взятку в кабинете полицейского

Сотрудник от взятки отказался



23-летнему иркутянину предъявлено обвинении в покушении на дачу взятки полицейскому.



По версии следствия, 2 декабря молодой человек в кабинете отдела полиции №1 попытался передать полицейскому 15 тысяч рублей. Сотрудник от взятки отказался и доложил об этом руководству.



Установлено, что взятка предназначалась за непроведение проверки в отношении молодого человека по изъятой полицейскими стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола.



В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.





