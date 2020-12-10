Сотрудник от взятки отказался
23-летнему иркутянину предъявлено обвинении в покушении на дачу взятки полицейскому.
По версии следствия, 2 декабря молодой человек в кабинете отдела полиции №1 попытался передать полицейскому 15 тысяч рублей. Сотрудник от взятки отказался и доложил об этом руководству.
Установлено, что взятка предназначалась за непроведение проверки в отношении молодого человека по изъятой полицейскими стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола.
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Иркутянин пытался дать взятку в кабинете полицейского
Происшествия, Фото:
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