В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка

Накануне, 9 декабря, на остановке «Виадук» в Улан-Удэ в ДТП попал маршрутный автобус №15.По предварительным данным, перед светофором автобус совершил столкновение с автомобилем «Тойота Аллион».В аварии никто не пострадал.Свидетель отмечает, что ДТП произошло сразу же после того, как пошёл снег.