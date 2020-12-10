В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка

Авария произошла перед светофором
Накануне, 9 декабря, на остановке «Виадук» в Улан-Удэ в ДТП попал маршрутный автобус №15.
По предварительным данным, перед светофором автобус совершил столкновение с автомобилем «Тойота Аллион».
В аварии никто не пострадал.
Свидетель отмечает, что ДТП произошло сразу же после того, как пошёл снег.
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Авария произошла перед светофором
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