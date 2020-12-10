Будучи беременной, женщина распивала алкоголь
Сотрудники уголовного розыска установили, что 43-летняя улан-удэнка подожгла квартиру.
Ранее квартира в двухквартирном кирпичном доме в Советском районе принадлежала супругу женщины и свекрови. Затем родственники, не поставив в известность женщину, оформили документы на владение жилплощадью на брата супруга. Женщина, узнав об этом, разозлилась, и в семье постоянно возникали конфликты.
15 ноября улан-удэнка с мужем приехали переночевать в квартиру. Наутро он уехал, а женщина стала распивать алкоголь. Вечером, вспомнив обиды, затаенные на супруга и его родственников, она решила поджечь жилплощадь. Бросив зажженную свечу на диван, она вышла из комнаты, закрыла дверь и легла спать на кухне. В результате в квартире полностью выгорела комната и находившаяся в ней мебель. Ущерб составил 710 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Проснулась поджигательница только тогда, когда её стали эвакуировать приехавшие пожарные.
У женщины трое совершеннолетних детей, в данный момент она беременна четвёртым.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Улан-удэнка подожгла квартиру, обидевшись на мужа
Происшествия, Фото:
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