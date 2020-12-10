Пожар был полностью ликвидирован за три минуты
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 9 декабря, произошёл пожар в двухэтажном доме в посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Первым на место на личном автомобиле прибыл начальник пожарной части №65 Николай Медведев, живущий неподалёку. Он вынес из задымлённой квартиры трёх детей.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии рассказали подробности пожара. Всего было эвакуировано 10 человек.
- Попасть в горящую квартиру удалось по запасному входу, о наличии которого нам подсказали жители дома. В течение трех минут пожар был полностью ликвидирован на площади 3 кв.м., - рассказал помощник начальника караула Павел Каляцкий.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
В Бурятии на пожаре эвакуировали 10 человек
Происшествия, Фото:
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