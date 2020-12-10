Житель Бурятии ударил отца поленом за холод в дом

В доме не была затоплена печь



В Закаменском районе Бурятии пьяный сельчанин ударил отца поленом.



36-летний мужчина вместе с сожительницей пришёл домой после забоя скота у сельчанина. Печь в жилище не была затоплена, в доме было холодно, а 61-летний отец был пьян.



Сын начал ругаться с отцом, а затем ударил поленом. После чего вызвал медиков. У 61-летнего гражданина диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и рвано-ушибленная рана на лбу.



Отметим, сын также был нетрезв. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в МВД по Бурятии.



Полиция просит сообщать о случаях бытового, семейного насилия по телефону 102 (112). Информация принимается в том числе анонимно.





