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Житель Бурятии ударил отца поленом за холод в дом

Житель Бурятии ударил отца поленом за холод в дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В доме не была затоплена печь

В Закаменском районе Бурятии пьяный сельчанин ударил отца поленом.

36-летний мужчина вместе с сожительницей пришёл домой после забоя скота у сельчанина. Печь в жилище не была затоплена, в доме было холодно, а 61-летний отец был пьян.

Сын начал ругаться с отцом, а затем ударил поленом. После чего вызвал медиков. У 61-летнего гражданина диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и рвано-ушибленная рана на лбу.

Отметим, сын также был нетрезв. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в МВД по Бурятии.

Полиция просит сообщать о случаях бытового, семейного насилия по телефону 102 (112). Информация принимается в том числе анонимно.


умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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