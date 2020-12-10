В Бурятии муж ударил жену кочергой, а она его ножом

В больницу увезли и мужа, и жену



9 декабря в Гусиноозёрске супруги попали в больницу после семейной драмы; об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Накануне вечером пара распивала спиртное, после чего они поругались. Причиной ссоры стало то, что хозяин дома не нашёл сигарет. Мужчина ударил лежавшую на диване супругу кочергой по голове, а также нанёс несколько ударов по телу.



Женщина, в свою очередь, убежала на кухню, схватила нож и нанесла обидчику колото-резаное ранение в грудь, поранила шею и руку.



Впоследствии она вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила обоих в медучреждение.



Около 20 лет назад женщина привлекалась к уголовной ответственности за тяжкое преступление против личности и отбывала наказание в местах лишения свободы.



По её словам, ранее конфликтов, сопровождавшихся побоями, в семье не происходило. После оказания медпомощи она была отпущена домой.



Делом занимаются сотрудники полиции. На женщину возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».





