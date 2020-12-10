Житель Иркутской области украл телевизор, спустив его на простынях

Тогда мужчина с помощью связанных простыней и штор спустил телевизор из окна второго этажа на улицу, а затем вышел из здания вокзала.







Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража», максимальное наказание по ней – лишение свободы до двух лет.

















На вокзале станции Канск-Енисейский в Красноярском крае пассажир украл телевизор из комнаты отдыха. Кража раскрыта, подозреваемым оказался 31-летний житель Иркутской области, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.31-летний житель Иркутской области возвращался с работы в Красноярском крае. На станции Канск-Енисейский мужчина купил билет домой и оплатил проживание в комнате отдыха. В ожидании поезда пассажир распивал алкоголь, смотрел телевизор и уснул. А когда проснулся, оказалось, что его поезд уже ушёл.Украденный телевизор вор сдал в ломбард за 4500 рублей. На вырученные деньги он купил новый билет на поезд, но вскоре был задержан транспортными полицейскими.