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Житель Иркутской области украл телевизор, спустив его на простынях

Житель Иркутской области украл телевизор, спустив его на простынях
Происшествия,  Фото:УТ МВД по СФО
Пассажир украл телевизор на вокзале, чтобы купить билет

На вокзале станции Канск-Енисейский в Красноярском крае пассажир украл телевизор из комнаты отдыха. Кража раскрыта, подозреваемым оказался 31-летний житель Иркутской области, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

31-летний житель Иркутской области возвращался с работы в Красноярском крае. На станции Канск-Енисейский мужчина купил билет домой и оплатил проживание в комнате отдыха. В ожидании поезда пассажир распивал алкоголь, смотрел телевизор и уснул. А когда проснулся, оказалось, что его поезд уже ушёл.

Тогда мужчина с помощью связанных простыней и штор спустил телевизор из окна второго этажа на улицу, а затем вышел из здания вокзала.


Украденный телевизор вор сдал в ломбард за 4500 рублей. На вырученные деньги он купил новый билет на поезд, но вскоре был задержан транспортными полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража», максимальное наказание по ней – лишение свободы до двух лет.




кража вокзал
 
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