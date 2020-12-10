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Улан-удэнца осудили за кидание женщины под колёса

Улан-удэнца осудили за кидание женщины под колёса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина избил женщину и выволок её на проезжую часть

Улан-удэнцу, который побил знакомую и вытащил её на проезжую часть, пытаясь кинуть под колёса машин, вынесли приговор. Он получил семь лет исправительной колонии особого режима.

Как сообщал «Байкал-Daily», произошло всё 27 мая. Пенсионерка сидела на крыльце своего дома с подругой и распивала алкоголь. К ним подошёл знакомый и попросил выпить, но женщина ему отказала. Мужчина разозлился и, будучи пьян, начал избивать пенсионерку. Он схватил её за волосы и ударил головой об асфальт. Женщина потеряла сознание. Тогда он взял её за ноги и вытащил на проезжую часть автомобильной дороги, угрожая убить здесь.

Трагедии удалось избежать, так как подруга пенсионерки вызвала скорую помощь и полицию. Потерпевшей вовремя оказали медицинскую помощь.

В Железнодорожном районном суде раскрыли некоторые подробности этого происшествия. Оказалось, пьяный улан-удэнец нанёс потерпевшей семь ударов ногами. Также он схватил женщину за волосы и ударил один раз головой об асфальт, кинул пластиковую бутылку, наполненную водой, ей в голову, в результате чего последняя потеряла сознание.

Затем он взял женщину за ноги и, угрожая ей убийством, вытащил потерпевшую на проезжую часть по улице Гвардейская в Улан-Удэ, чтобы на неё наехал проезжающий автомобиль.

Действия мужчины суд квалифицировал как покушение на убийство.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, противоправное поведение потерпевшей, явившегося поводом к совершению преступления, принесение извинений потерпевшей. Сама женщина не настаивала на строгом наказании.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд учёл совершение преступлений в состоянии опьянения.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком семь лет.

- Суд отменил условное осуждение по приговору Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 2019 года и по совокупности приговоров окончательно назначил А. 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - уточнили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.
суд покушение на убийство
 
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