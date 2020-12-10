В Улан-Удэ пропавший подросток трижды назвался чужими именами

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Пропавшего юного улан-удэнца нашли росгвардейцы



Накануне, 9 декабря, МВД по Бурятии выпустило ориентировку на пропавшего 16-летнего улан-удэнца. Сообщалось, что он ушёл из дома ещё 29 ноября, после чего пропал.



Молодой человек был найден вчера. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии около пяти часов вечера на улице Ключевская заметили двух подростков возле торгового центра. Один из подростков подходил по приметам на пропавшего.



- В ходе установления личности юноша трижды назывался чужими именами, путался в датах рождения и местах жительства, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Подросток был доставлен в отдел полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с ним. Беседа была «доверительной», рассказали в Росгвардии. В итоге молодой человек признался, что сбежал из дома.



По словам парня, он ушёл из дома в конце ноября и проводил всё это время у друзей.



Найденный улан-удэнец передан родным.

