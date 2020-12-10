Читинец отдал 900 тысяч лжеполицейскому

На телефоне высветился номер дежурной части



43-летнему жителю Читы позвонила девушка, представилась сотрудником банка, сообщила, что на него пытаются оформить кредит. Девушка попросила выполнить ряд операций. Мужчина отказался и обратился в банк, где ему подтвердили, что ему не звонили и это мошенники, не следует выполнять их указания.



Мужчина ещё не успел выйти из банка, как ему вновь позвонили, на дисплее высветился номер дежурной части УМВД России по Забайкальскому краю. Звонивший представился сотрудником полиции и сообщил, что проводится специальная операция по задержанию мошенников. Чтобы операция не прервалась, звонивший потребовал выполнить все указания сотрудника банка, в противном случае мужчина будет привлечён к уголовной ответственности.



После этого читинцу позвонила девушка и сказала оформить онлайн-кредит на сумму 900 000 рублей, снять наличные и перевести на указанные ею счета, что мужчина и сделал. Вскоре телефон девушки стал недоступен, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю



Установлено, что аферисты использовали IP-телефонию и звонки велись с нескольких регионов России.



Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).



Сотрудники полиции разъясняют, что с подобными просьбами о помощи обращаются мошенники. Не следует выполнять их требования.





