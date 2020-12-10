В Забайкалье двухлетняя девочка умерла по непонятным причинам

В произошедшем разбираются следователи



8 декабря около 9.30 часов в полицию поступило сообщение о смерти двухлетней девочки в городе Краснокаменск Забайкальского края. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



Следователи осмотрели квартиру, в которой жила девочка, место происшествия, а также тело ребёнка. По внешним признакам, девочка умерла не из-за насильственных действий. Сейчас тело малышки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.



Допрошены родители и жители соседних квартир. Следователи поручили сотрудникам полиции собрать материал, характеризующий семью, в которой произошла трагедия.



По имеющимся данным, девочка около месяца назад дома получила травму головы. Она играла с трёхлетним братом. Из-за травмы девочка проходила лечение в местной больнице.

