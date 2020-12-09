В Иркутской области ребёнок получил травмы, катаясь на тюбе за машиной

За рулём была тётя мальчика



Вечером в посёлке Карымск Куйтунского района Иркутской области получил травмы девятилетний мальчик, катавшийся на тюбе. Тюб с помощью троса был прикреплён к автомобилю. Во время катания тюб вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся.



В результате инцидента школьник получил травмы и был доставлен в больницу в Иркутске.



За рулём сидела 25-летняя местная жительница, тётя мальчика.



- В отношении женщины составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





