За рулём была тётя мальчика
Вечером в посёлке Карымск Куйтунского района Иркутской области получил травмы девятилетний мальчик, катавшийся на тюбе. Тюб с помощью троса был прикреплён к автомобилю. Во время катания тюб вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся.
В результате инцидента школьник получил травмы и был доставлен в больницу в Иркутске.
За рулём сидела 25-летняя местная жительница, тётя мальчика.
- В отношении женщины составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области ребёнок получил травмы, катаясь на тюбе за машиной
Происшествия, Фото:
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