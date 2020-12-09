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В Иркутской области ребёнок получил травмы, катаясь на тюбе за машиной

В Иркутской области ребёнок получил травмы, катаясь на тюбе за машиной
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За рулём была тётя мальчика

Вечером в посёлке Карымск Куйтунского района Иркутской области получил травмы девятилетний мальчик, катавшийся на тюбе. Тюб с помощью троса был прикреплён к автомобилю. Во время катания тюб вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате инцидента школьник получил травмы и был доставлен в больницу в Иркутске.

За рулём сидела 25-летняя местная жительница, тётя мальчика.

- В отношении женщины составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


травмы
 
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