В Иркутской области вертолёт ищет пропавших охотников

Поиски на снегоходах сейчас невозможны



26 ноября житель посёлка Мамакан Бодайбинского района Иркутской области сообщил о пропаже сына и его приятеля, 26 и 29 лет. Мужчины уехали на снегоходе в район реки Патом на охоту. За несколько дней до этого охотники вышли на связь и рассказали, что остановились в одном из зимовий вблизи реки Безымянки. С того момента больше на связь они не выходили, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Работа наземных поисковых групп в настоящее время невозможна из-за сильной заснеженности, которая не позволяет проехать снегоходам. Ситуацию также осложняет отдалённость местности - более 120 километров от села Маракан и 190 километров от города Бодайбо.



Было принято решение задействовать авиацию МЧС. Сегодня в район поиска направлен вертолёт Ми-8 с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда и представителями МВД на борту.

