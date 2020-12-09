Житель Бурятии стал «чёрным лесорубом» из-за лени

По словам рубщика, одни спиленные деревья повалились на другие
4 декабря полицейские и лесники обнаружили, что на лесоделяне в Баянгольском лесничестве в Закаменском районе Бурятии вырублены неклеймённые деревья. Оперативники задержали работавшего на выделенном лесоучастке 45-летнего мужчину. Помочь с заготовкой древесины его попросила родственница, оформившая официальное разрешение, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель села Баянгол пояснил, что срубил непредназначенные для вырубки сосны и лиственницы, поскольку на них якобы повалились спиленные. Чтобы не утруждать себя дополнительными усилиями и не снимать зацепившиеся за ветки деревья, он решил пустить под спил «опорные». Всего он незаконно вырубил более пяти кубометров леса. Причинённый ущерб составил 53 тысячи рублей.
Мужчина совершил преступление, будучи осуждённым за аналогичное. В апреле ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, однако этот факт его не остановил.
Изъята заготовленная древесина и бензопила. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ.
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