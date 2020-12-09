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В Иркутской области зафиксирован предновогодний всплеск мошенничеств

В Иркутской области зафиксирован предновогодний всплеск мошенничеств
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутской области продолжается рост числа преступлений, совершаемых бесконтактным (дистанционным) способом

За минувшие сутки 10 жителей Иркутска обратились в полицию с заявлениями о совершенных в отношении них мошеннических действий. Ещё пять пострадавших проживают в других населённых пунктах региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Среди пострадавших предприниматель, чиновник, работница салона красоты, продавец, медсестра, воспитатель детского сада, помощник бурильщика и другие представители профессий и сфер деятельности.

Чаще всего аферисты представляются работниками банков и сообщают о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги со счёта клиента. Не ставя под сомнение личность звонящего, граждане переводят сбережения на якобы резервный счет, который на самом деле принадлежит преступникам. Другой, не менее популярный среди аферистов способ получения персональных данных третьих лиц – это сообщение о том, что неизвестные пытаются оформить кредит на держателя карты.

Кроме этого, в предпраздничный период значительно возросло количество мошенничеств, связанных покупками товаров в сети Интернет. 8 декабря в ОВД поступили сведения о пяти подобных преступлениях. 38-летний иркутянин потерял 36 тысяч рублей при продаже мебельного гарнитура. Заинтересовавшийся предложением покупатель прислал ему ссылку, перейдя по которой собственнику было предложено ввести свои данные для оплаты некой страховки. В дальнейшем у продавца были списаны все деньги.

Жительница посёлка Марково перевела 6 тысяч рублей продавцу детской одежды в социальной сети «Вконтакте».

Другая потерпевшая, стоматолог из Саянска, планировала приобрести спортивную одежду на малоизвестном сайте.

В Усть-Илимске 70-летний пенсионер лишился 21 тысячи рублей при покупке фотоаппарата.
мошенничество
 
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