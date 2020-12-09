Женщина перевела мошеннице 240 тысяч
8 декабря в полицию Читы поступило заявление от 53-летней жительницы села Смоленка о хищении 240 тысяч рублей. Женщина узнала, что жительница Читы якобы распродаёт комнаты в малосемейном общежитии, имеющие статус квартир, по невероятно низкой цене.
Женщина решила выгодно приобрести жилплощадь. По телефону покупательница узнала, что однокомнатная квартира ей обойдётся всего в 13 тысяч рублей, стоимость двухкомнатной квартиры – 24 тысячи рублей. Женщина согласилась и перевела деньги за десять двухкомнатных квартир на указанный банковский счёт. После чего «продавец» перестала выходить на связь.
В этот же день 13 тысяч рублей перевел 26-летний сын обманутой женщины. пожелавший приобрести однокомнатную квартиру.
Полицейские задержали аферистку. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество, 53-летняя жительница Читы. Она дала признательные показания. Деньги задержанная успела потратить.
На неё возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Полицейские устанавливают других людей, которые могли пострадать от действий мошенницы.
Читинка стала жертвой мошенников, «покупая» 10 квартир по 24 тысячи
Происшествия, Фото:
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