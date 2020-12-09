Задержаны 54-летняя женщина и её 50-летний подельник
В Ангарске задержали подозреваемых в распространении героина и синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Операцию проводили оперативники при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром».
Бойцы штурмовали квартиру на пятом этаже в том числе по пожарной автолестнице.
По версии следствия, 54-летняя местная жительница поставляла героин для сбыта ранее судимому за аналогичное преступление 50-летнему знакомому. Он затем передавал ей деньги за проданный товар. По предварительным данным, дилеры орудовали в Ангарске с сентября 2020 года.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты сотовые телефоны, 170 тысяч рублей, а также электронные весы.
- Следственными органами возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 Уголовного кодекса «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске спецназ штурмовал квартиру наркодилеров по пожарной автолестнице
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