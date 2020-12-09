В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба с самодельной пилой

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесники задержали мужчину на рассвете



Во время патрулирования лесов Селенгинского района Бурятии ранним утром сотрудники лесничества услышали звук бензопилы.



Углубившись в лес, они обнаружили мужчину, который рубил деревья. На просьбу представить разрешающие документы мужчина сознался, что пилит сосны незаконно.



Выяснилось, что правонарушитель успел спилить несколько сосен в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 34 тысяч рублей.



Нарушителем оказался 36-летний житель села Харгана Селенгинского района.



Древесина, трактор с прицепом и самодельная бензопила были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





