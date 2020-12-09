Вор не успел надеть куртку ни разу
7 декабря в полицию Советского района Улан-Удэ поступило заявление от администратора магазина в торговом центре. Женщина сообщила полицейским о том, что накануне неизвестный украл из торговой точки мужскую куртку за семь тысяч рублей. Молодой человек спрятал куртку в рюкзак и вышел. Вещь не была оснащена магнитной клипсой.
Сотрудники службы безопасности обнаружили кражу в ходе сверки товара и просмотра видео с камер наблюдения.
Сотрудники уголовного розыска поймали вора. Им оказался ранее не судимый 17-летний студент колледжа.
Молодой человек пояснил полицейским, что куртку он планировал носить сам, но так ни разу и не надел, так как был задержан.
Возбуждено уголовное о краже, проводится дознание, сообщили в МВД по Бурятии.
17-летний улан-удэнец стащил куртку из магазина
Происшествия, Фото:
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