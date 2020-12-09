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Беспечная жительница Бурятии лишилась денег

Беспечная жительница Бурятии лишилась денег
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина потеряла карту, но не заблокировала её

7 декабря в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району с заявлением о краже денег со счёта обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что накануне вечером потеряла бесконтактную банковскую карту, но не заблокировала её. На следующий день ей на сотовый телефон стали приходить смс-оповещения о покупках в различных магазинах села. Проверив баланс, женщина обнаружила списание более девяти тысяч рублей.

Полицейские раскрыли кражу. Задержан 28-летний местный житель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконную рубку деревьев.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в МВД по Бурятии.

Полиция напоминает: при утере банковской карты проверьте баланс и переведите деньги на другой счёт. После чего незамедлительно заблокируйте карту. Это можно сделать по телефону горячей линии кредитной организации, в мобильном приложении или при личном визите в любой офис банка.
кража
 
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