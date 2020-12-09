Беспечная жительница Бурятии лишилась денег

Женщина потеряла карту, но не заблокировала её



7 декабря в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району с заявлением о краже денег со счёта обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что накануне вечером потеряла бесконтактную банковскую карту, но не заблокировала её. На следующий день ей на сотовый телефон стали приходить смс-оповещения о покупках в различных магазинах села. Проверив баланс, женщина обнаружила списание более девяти тысяч рублей.



Полицейские раскрыли кражу. Задержан 28-летний местный житель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконную рубку деревьев.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в МВД по Бурятии.



Полиция напоминает: при утере банковской карты проверьте баланс и переведите деньги на другой счёт. После чего незамедлительно заблокируйте карту. Это можно сделать по телефону горячей линии кредитной организации, в мобильном приложении или при личном визите в любой офис банка.

