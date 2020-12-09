В Улан-Удэ поймали водителя, купившего поддельные права

Водитель купил права всего за пять тысяч рублей



18 ноября на улице Кабанская в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль «Хонда Фит», за рулём которого находился 37-летний житель Забайкальского края.



В ходе проверки у сотрудников ГИБДД вызвал подозрение бланк водительского удостоверения, отличавшийся от стандартного по шрифту и цвету.



Установлено, что предъявленный документ содержит данные другого человека, а фотография задержанного водителя туда вклеена.



Мужчина в 2017 году был лишён права управления транспортным средством. Он пояснил полицейским, что поддельное водительское удостоверение купил три дня назад у незнакомых мужчин в Забайкальском крае за пять тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до одного года, сообщили в МВД по Бурятии.





