Жительница Бурятии стащила из чужой шубы семь тысяч

Кражу она совершила, будучи пьяной



Северобайкальский городской суд признал местную жительницу виновной в краже.



Женщина, будучи пьяной, украла из кармана чужой шубы семь тысяч рублей. После она потратила чужие деньги.



На суде она свою вину признала.



- Учитывая признание вины подсудимой, полное признание вины, наличие несовершеннолетнего ребенка, суд, признав её виновной, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 год 6 месяцев, - сообщили в суде.





