Кражу она совершила, будучи пьяной
Северобайкальский городской суд признал местную жительницу виновной в краже.
Женщина, будучи пьяной, украла из кармана чужой шубы семь тысяч рублей. После она потратила чужие деньги.
На суде она свою вину признала.
- Учитывая признание вины подсудимой, полное признание вины, наличие несовершеннолетнего ребенка, суд, признав её виновной, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 год 6 месяцев, - сообщили в суде.
Жительница Бурятии стащила из чужой шубы семь тысяч
Происшествия, Фото:
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