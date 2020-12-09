Житель Бурятии пришёл на вокзал с пистолетом

Мужчина заявил, что оружие нашёл



Северобайкальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, пришедшего на вокзал с пистолетом. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).



Подсудимый заявил, что нашёл огнестрельный пистолет, а также несколько патронов к нему и ещё один патрон образца 1943 года. Пистолет и патроны он положил в две дорожные сумки и отправился на поезд. В здании железнодорожного вокзала его остановил полицейский, а оружие было изъято.



В ходе предварительного следствия свою вину мужчину признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.



- Учитывая полное признание вины подсудимым, дачу признательных показаний, положительные характеристик с места жительства, его возраст, суд, признав его виновным, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в суде.





