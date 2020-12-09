Они возможны в горах Северо-Байкальского района
По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 декабря в горах Северо-Байкальского района Бурятии возможен сход снежных лавин. Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности.
Несмотря на понижение среднесуточных температур, туристический поток в республике не уменьшается. С начала года на туристических маршрутах республики зарегистрировано 357 групп общей численностью более 2,5 тысяч человек.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует всем туристам и путешественникам своевременно проходить процедуру регистрации. В случае возникновения опасной ситуации, информация, указанная при регистрации, поможет спасательным подразделениям оперативно прийти вам на помощь.
- Зарегистрироваться можно несколькими способами: заполнив форму на официальном сайте МЧС России, написав на электронную почту, позвонив по телефону ГУ МЧС России по РБ, при личном обращении. Также рекомендую воспользоваться мобильным приложением МЧС России, которое можно скачать на телефон в приложениях App Store, Google Play. К примеру, если вы находитесь в районе, где существует риск схода лавин, в приложении вы можете ознакомиться с порядком действий для спасения своей жизни. Следует отметить, что для работы приложения подключение к интернету не требуется, - сообщает специалист по анализу оперативных данных дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Бурятии Оксана Бродникова.
В Бурятии возможен сход лавин
Происшествия, Фото:
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