Женщина надеялась вылечить сына от алкоголизма
В Иркутске 66-летняя женщина месяц переводила деньги «специалистам по парапсихологии» для того чтобы они избавили её взрослого сына от алкогольной зависимости.
Увидев тематическую рекламу на телевидении, жительница Академгородка связалась по указанному на экране телефону. После неоднократно переводила деньги за различные ритуалы.
С 11 ноября по 5 декабря она отдала свыше 1,5 миллиона рублей. Только после этого обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту в настоящее время проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянка отдала лжеэкстрасенсам 1,5 миллиона
Происшествия, Фото:
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