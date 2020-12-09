В Иркутской области двое парней и девушка похищали коров

Для того, чтобы отыскать скот, сыщикам понадобилось всего несколько часов
Ночью 6 декабря жительница деревни Бурятская Аларского района Иркутской области обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные пытались похитить со двора её корову.
Полицейские при участии бойцов СОБР в посёлке Кутулик поймали скотокрадов. Задержаны 28-летний шесть раз судимый иркутянин, 21-летний дважды судимый житель города Черемхово, а также 21-летняя черемховчанка.
Они подозреваются в хищении четырех коров для дальнейшей продажи на мясо.
Общая сумма ущерба, причинённая собственникам, составила 190 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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