В Иркутской области двое парней и девушка похищали коров

Для того, чтобы отыскать скот, сыщикам понадобилось всего несколько часов



Ночью 6 декабря жительница деревни Бурятская Аларского района Иркутской области обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные пытались похитить со двора её корову.



Полицейские при участии бойцов СОБР в посёлке Кутулик поймали скотокрадов. Задержаны 28-летний шесть раз судимый иркутянин, 21-летний дважды судимый житель города Черемхово, а также 21-летняя черемховчанка.



Они подозреваются в хищении четырех коров для дальнейшей продажи на мясо.



Общая сумма ущерба, причинённая собственникам, составила 190 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.







