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В Иркутской области двое парней и девушка похищали коров

В Иркутской области двое парней и девушка похищали коров
Происшествия, 
Для того, чтобы отыскать скот, сыщикам понадобилось всего несколько часов

Ночью 6 декабря жительница деревни Бурятская Аларского района Иркутской области обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные пытались похитить со двора её корову.

Полицейские при участии бойцов СОБР в посёлке Кутулик поймали скотокрадов. Задержаны 28-летний шесть раз судимый иркутянин, 21-летний дважды судимый житель города Черемхово, а также 21-летняя черемховчанка.

Они подозреваются в хищении четырех коров для дальнейшей продажи на мясо.

Общая сумма ущерба, причинённая собственникам, составила 190 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



кража
 
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