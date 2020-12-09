 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

В Иркутской области сгорел спортзал начальной школы

В Иркутской области сгорел спортзал начальной школы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожарные работали по повышенному номеру сложности

Сегодня ночью сгорел спортзал начальной школы в деревне Онгой Иркутской области. Сигнал поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 03.26.

По повышенному номеру к тушению пожара привлечены 16 человек личного состава и пять единиц техники.

- Горит деревянное здание площадью 300 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Угрозы для здания школы нет, пожар локализован в 04.32. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

К месту происшествия для установления обстоятельств и причины пожара направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.



пожар школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области сгорел спортзал начальной школы
В Иркутской области сгорел спортзал начальной школы
Происшествия, 09.12.2020
Пожарные работали по повышенному номеру сложности
Житель Бурятии едва не погиб в дыму
Житель Бурятии едва не погиб в дыму
Происшествия, 09.12.2020
Пожарные вовремя пришли на помощь
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Происшествия, 09.12.2020
Инцидент случился вчера утром
В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель
В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель
Происшествия, 09.12.2020
Авария произошла на Стеклозаводе
Ищущий работу житель Бурятии обокрал организацию
Ищущий работу житель Бурятии обокрал организацию
Происшествия, 08.12.2020
Полиция Кабанского района раскрыла дело о краже имущества
В Бурятии парень ударил коллегу ножом
В Бурятии парень ударил коллегу ножом
Происшествия, 08.12.2020
Нападавший пытался спрятаться, но замёрз
У читинца нашли 25 тысяч литров контрафактной водки
Происшествия, 08.12.2020
Мужчина сбывал палёную водку оптовым покупателям
В Бурятии застрелили гражданина Китая
В Бурятии застрелили гражданина Китая
Происшествия, 08.12.2020
Причиной убийства стал конфликт из-за сломанной двери
В Бурятии квартирный вор «подставил» приятеля
В Бурятии квартирный вор «подставил» приятеля
Происшествия, 08.12.2020
Он спрятал украденные вещи в гараж, где мужчина хранил наркотики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^