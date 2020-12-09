В Иркутской области сгорел спортзал начальной школы

К месту происшествия для установления обстоятельств и причины пожара направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.







Сегодня ночью сгорел спортзал начальной школы в деревне Онгой Иркутской области. Сигнал поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 03.26.По повышенному номеру к тушению пожара привлечены 16 человек личного состава и пять единиц техники.- Горит деревянное здание площадью 300 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Угрозы для здания школы нет, пожар локализован в 04.32. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области