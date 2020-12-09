Пожарные вовремя пришли на помощь
Сегодня ранним утром в городе Закаменск произошёл пожар в квартире многоквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных в подъезде было слабое задымление, пожар был в квартире на втором этаже.
Трое пожарных спасли мужчину.
- Огнеборцы, вскрыв дверь, обнаружили в задымленной квартире человека. Незамедлительно эвакуировав его на свежий воздух, они передали его работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание пожарные ликвидировали за пару минут. Огонь повредил матрас.
Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября на пожаре в общежитии в посёлке Таксимо спасли двух человек.
Житель Бурятии едва не погиб в дыму
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожарные работали по повышенному номеру сложности
Пожарные вовремя пришли на помощь
Инцидент случился вчера утром
Авария произошла на Стеклозаводе
Авария произошла утром
Опрос он проходил в Интернете
Полиция Кабанского района раскрыла дело о краже имущества
Пассажирка находится в коме
Нападавший пытался спрятаться, но замёрз
Мужчина сбывал палёную водку оптовым покупателям
Инцидент произошёл в Шелеховском районе
Причиной убийства стал конфликт из-за сломанной двери
Причиной пожара стало курение
Вор таскал плиты со стройки
Он спрятал украденные вещи в гараж, где мужчина хранил наркотики