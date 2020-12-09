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Житель Бурятии едва не погиб в дыму

Житель Бурятии едва не погиб в дыму
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожарные вовремя пришли на помощь

Сегодня ранним утром в городе Закаменск произошёл пожар в квартире многоквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных в подъезде было слабое задымление, пожар был в квартире на втором этаже.

Трое пожарных спасли мужчину.

- Огнеборцы, вскрыв дверь, обнаружили в задымленной квартире человека. Незамедлительно эвакуировав его на свежий воздух, они передали его работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Возгорание пожарные ликвидировали за пару минут. Огонь повредил матрас.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября на пожаре в общежитии в посёлке Таксимо спасли двух человек.




пожар
 
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