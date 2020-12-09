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В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи

В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент случился вчера утром

Накануне, 8 декабря, из-за поломки простаивали трамваи в Улан-Удэ.

В 8:02 из-за технической неисправности вагона трамвая маршрута №1 на перегоне от остановки «Баня» до остановки «Юных Коммунаров», было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 в сторону конечной станции «мкр. Шишковка» и обратно. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.

В 8:46 движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило 44 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.


трамвай
 
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