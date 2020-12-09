Инцидент случился вчера утром
Накануне, 8 декабря, из-за поломки простаивали трамваи в Улан-Удэ.
В 8:02 из-за технической неисправности вагона трамвая маршрута №1 на перегоне от остановки «Баня» до остановки «Юных Коммунаров», было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 в сторону конечной станции «мкр. Шишковка» и обратно. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
В 8:46 движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило 44 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 09.12.2020
Инцидент случился вчера утром
Происшествия, 09.12.2020
Авария произошла на Стеклозаводе
Авария произошла утром
Опрос он проходил в Интернете
Полиция Кабанского района раскрыла дело о краже имущества
Пассажирка находится в коме
Нападавший пытался спрятаться, но замёрз
Мужчина сбывал палёную водку оптовым покупателям
Инцидент произошёл в Шелеховском районе
Причиной убийства стал конфликт из-за сломанной двери
Причиной пожара стало курение
Вор таскал плиты со стройки
Он спрятал украденные вещи в гараж, где мужчина хранил наркотики
Мужчина попросил позвонить и убежал
Сгорели два дома