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В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель

В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла на Стеклозаводе

Накануне, 8 декабря, около 19:20 часов в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ произошло ДТП.

26-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по ул. Левченко при выполнении манёвра «поворот направо» не предоставил преимущества в движении автомобилю «Хонда Фит», за рулём которого находился 34-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Хонды» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 337 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 автомобилистов за повторное управление транспортных средств в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 600 нарушений ПДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером в понедельник произошло ДТП в Улан-Удэ, водитель микрогрузовика на «зебре» насмерть сбил женщину. Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей происшествия.
ДТП
 
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