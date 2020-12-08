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В Улан-Удэ в ДТП попали двое военных

В Улан-Удэ в ДТП попали двое военных
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла утром

Сегодня около 7.30 часов утра на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Перед магазином «Николаевский» столкнулись ехавшие в среднем ряду в направлении Мелькомбината два автомобиля. По иронии, за рулём обеих машин оказались военнослужащие.

Как выяснилось, у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 7 декабря, 511 км федеральной трассы Р-258 в Бурятии лоб в лоб столкнулись «Toyota Corolla» и Honda Stepwgn».
ДТП
 
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