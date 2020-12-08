В Улан-Удэ в ДТП попали двое военных

Авария произошла утром
Сегодня около 7.30 часов утра на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Перед магазином «Николаевский» столкнулись ехавшие в среднем ряду в направлении Мелькомбината два автомобиля. По иронии, за рулём обеих машин оказались военнослужащие.
Как выяснилось, у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 7 декабря, 511 км федеральной трассы Р-258 в Бурятии лоб в лоб столкнулись «Toyota Corolla» и Honda Stepwgn»
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Авария произошла утром
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