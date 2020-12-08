Житель Иркутской области лишился денег после «опроса в банке»

Опрос он проходил в Интернете



В городе Усолье-Сибирское Иркутской области в полицию обратился 42-летний безработный мужчина. Он рассказал, что на одном из сайтов увидел предложение пройти опрос, якобы от банка, и получить за это деньги.



Ответив на несколько вопросов, мужчина ввёл в предлагаемую форму полные данные своей кредитной карты, затем числовой код, который пришёл в банковском СМС.



Результатом участия в «опросе за вознаграждение» стали 75 тысяч рублей, которые исчезли с кредитки доверчивого мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

