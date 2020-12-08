Ищущий работу житель Бурятии обокрал организацию

Полиция Кабанского района раскрыла дело о краже имущества



Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Кабанскому району задержали подозреваемого в краже в городе Бабушкин. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина, который признал свою вину, сообщили в МВД по Бурятии.



В марте житель Бабушкина искал работу и поинтересовался вакансиями в местной организации. Он прошёл в здание, где в одном из помещений украл ноутбук и сотовый телефон. Технику затем продал прохожим.



К сегодняшнему дню полицейские нашли и изъяли украденный мобильник. К слову, работу мужчина так и не нашёл.

