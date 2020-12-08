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В Братске появилось видео ДТП, унёсшего жизнь девушки из «Лексуса»

В Братске появилось видео ДТП, унёсшего жизнь девушки из «Лексуса»
Происшествия, 
Пассажирка находится в коме

В Братске проводится доследственная проверка по факту автоаварии с участием Лексуса» и автобуса, в результате которого погибла девушка. Появилось видео момента столкновения:


Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло ранним утром 7 декабря на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Советская в Братске. «Лексус GS350» столкнулся с автобусом «КАВЗ». В результате аварии скончалась 28-летняя девушка-водитель. Многочисленные травмы получила 21-летняя пассажирка иномарки. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей происшествия.

- Выяснилось, что водитель «Лексуса» в текущем году семь раз привлекалась к административной ответственности, в частности, за управление транспортным средством в нетрезвом виде, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и др., - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП смерть
 
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