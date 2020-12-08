В Бурятии парень ударил коллегу ножом

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Нападавший пытался спрятаться, но замёрз



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии около полуночи получили сообщение о том, что на производственной базе в селе Сосново-Озёрское произошла драка. Выяснилось, что при распитии спиртных напитков двое мужчин повздорили. Произошла драка, во время которой один ударил другого ножом. После нападавший убежал в неизвестном направлении.



Очевидцы вызвали скорую помощь, и раненого мужчину госпитализировали.



Установив приметы и личность подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны отправились на поиски. Под утро они задержали подозреваемого.



Сперва молодой человек скрывался в поле на окраине районного центра. Но затем замёрз и решил спрятаться в одном из заброшенных зданий на территории пилорамы, где и произошла драка.



Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Установлено, что задержанный и пострадавший вместе работали на пилораме. В ходе конфликта 20-летний житель Забайкальского края нанес ножевое ранение своему коллеге.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

