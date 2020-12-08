Мужчина сбывал палёную водку оптовым покупателям
Полицейские Забайкальского края пресекли сбыт немаркированного алкоголя.
33-летний житель Читы сбывал контрафактный товар оптовым покупателям. В его гараже, а также арендованных складских помещениях полицейские обнаружили более 25 тысяч литров водки различных наименований без обязательной маркировки акцизными марками.
Подозреваемый был задержан на продуктовой базе.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 Уголовного кодекса «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». С мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление каналов поставки контрафактного алкоголя и возможных соучастников противоправного деяния, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
У читинца нашли 25 тысяч литров контрафактной водки
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