Опрокинувшаяся фура перекрыла трассу «Байкал» в Иркутской области

Инцидент произошёл в Шелеховском районе
Сегодня утром на 72 километре автодороги Р-258 «Байкал», в районе посёлка Глубокая в Шелеховском районе Иркутской области водитель большегруза не справился с управлением. Фура опрокинулась, создав препятствие для проезда автомобилей.
На место аварии направлены экипажи дорожной полиции для обеспечения регулирования дорожного движения. Принимаются меры к освобождению проезжей части и поднятию транспорта, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошёл в Шелеховском районе
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