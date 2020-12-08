Опрокинувшаяся фура перекрыла трассу «Байкал» в Иркутской области

На место аварии направлены экипажи дорожной полиции для обеспечения регулирования дорожного движения. Принимаются меры к освобождению проезжей части и поднятию транспорта, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







Сегодня утром на 72 километре автодороги Р-258 «Байкал», в районе посёлка Глубокая в Шелеховском районе Иркутской области водитель большегруза не справился с управлением. Фура опрокинулась, создав препятствие для проезда автомобилей.