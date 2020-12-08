Причиной убийства стал конфликт из-за сломанной двери
Вечером 6 декабря в селе Телемба Еравнинского района Бурятии на территории деревообрабатывающего предприятия нашли тело 41-летнего гражданина Китая. Он был убит выстрелом в грудную клетку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователи раскрыли убийство. Подозреваемым оказался 36-летний местный житель, с которым у иностранца накануне произошёл конфликт. Мужчина был задержан, а на допросе во всём признался.
По данным следствия, 5 декабря пьяный житель села Телемба зашёл на территорию местной пилорамы, где случайно повредил дверь. К нему подошёл тот самый гражданин Китая, жена которого владеет пилорамой. Он потребовал починить дверь.
Сельчанин согласился и пообещал прийти завтра для ремонта. Однако в течение следующего дня он продолжил распивать спиртное. Вечером 6 декабря, будучи пьяным, он вспомнил про конфликт из-за сломанной двери.
Решив разобраться, мужчина взял дома охотничье ружьё, зарядил его и приехал на машине на пилораму. Здесь он выстрелил в грудь иностранца. Жертва умер на месте.
Убийца же уехал с пилорамы на своём автомобиле, на котором направился в соседний Забайкальский край, а по пути выбросил ружье и патроны. В Чите следующим утром его задержали сотрудники ДПС, получившие соответствующую ориентировку. Они передали мужчину прибывшим из Бурятии сотрудникам уголовного розыска.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи продолжают расследование уголовного дела.
В Бурятии застрелили гражданина Китая
Происшествия, Фото:
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