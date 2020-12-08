 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 декабря

07 декабря

Популярное

В Бурятии застрелили гражданина Китая

В Бурятии застрелили гражданина Китая
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной убийства стал конфликт из-за сломанной двери

Вечером 6 декабря в селе Телемба Еравнинского района Бурятии на территории деревообрабатывающего предприятия нашли тело 41-летнего гражданина Китая. Он был убит выстрелом в грудную клетку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Следователи раскрыли убийство. Подозреваемым оказался 36-летний местный житель, с которым у иностранца накануне произошёл конфликт. Мужчина был задержан, а на допросе во всём признался.

По данным следствия, 5 декабря пьяный житель села Телемба зашёл на территорию местной пилорамы, где случайно повредил дверь. К нему подошёл тот самый гражданин Китая, жена которого владеет пилорамой. Он потребовал починить дверь.

Сельчанин согласился и пообещал прийти завтра для ремонта. Однако в течение следующего дня он продолжил распивать спиртное. Вечером 6 декабря, будучи пьяным, он вспомнил про конфликт из-за сломанной двери.

Решив разобраться, мужчина взял дома охотничье ружьё, зарядил его и приехал на машине на пилораму. Здесь он выстрелил в грудь иностранца. Жертва умер на месте.

Убийца же уехал с пилорамы на своём автомобиле, на котором направился в соседний Забайкальский край, а по пути выбросил ружье и патроны. В Чите следующим утром его задержали сотрудники ДПС, получившие соответствующую ориентировку. Они передали мужчину прибывшим из Бурятии сотрудникам уголовного розыска.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи продолжают расследование уголовного дела.


убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии застрелили гражданина Китая
В Бурятии застрелили гражданина Китая
Происшествия, 08.12.2020
Причиной убийства стал конфликт из-за сломанной двери
В Бурятии квартирный вор «подставил» приятеля
В Бурятии квартирный вор «подставил» приятеля
Происшествия, 08.12.2020
Он спрятал украденные вещи в гараж, где мужчина хранил наркотики
Улан-удэнец убежал с телефоном охранника ТЦ
Улан-удэнец убежал с телефоном охранника ТЦ
Происшествия, 08.12.2020
Мужчина попросил позвонить и убежал
В Бурятии из двух школ эвакуировали 55 человек
В Бурятии из двух школ эвакуировали 55 человек
Происшествия, 08.12.2020
В улан-удэнской школе причиной инцидента стал сушильный аппарат для рук
В Иркутской области детсадовцы отравились котлетами
В Иркутской области детсадовцы отравились котлетами
Происшествия, 08.12.2020
Дети и работники подхватили кишечную инфекцию
В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без грузовика
В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без грузовика
Происшествия, 08.12.2020
Незаконно рубил сосны житель Северобайкальска
В Бурятии следователи придут в школу, где учитель ударила ученика
В Бурятии следователи придут в школу, где учитель ударила ученика
Происшествия, 08.12.2020
Также на место отправится детский омбудсмен и прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^