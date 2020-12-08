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Улаан-удэнец отравился угарным газом на пожаре

Улаан-удэнец отравился угарным газом на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Причиной пожара стало курение

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в Улан-Удэ. 6 декабря произошёл пожар в пятиэтажном доме в Железнодорожном районе Улан-Удэ. До прибытия пожарных загорание ликвидировали очевидцы, а на момент прибытия специалистов наблюдалось задымление в квартире.

В результате пожара мужчина получил отравление угарным газом средней степени. Огнём повреждён матрас.

Всего с начала 2020 года на территории республики из-за неосторожного обращения с огнём при курении произошло 200 пожаров, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
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