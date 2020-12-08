Причиной пожара стало курение
Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в Улан-Удэ. 6 декабря произошёл пожар в пятиэтажном доме в Железнодорожном районе Улан-Удэ. До прибытия пожарных загорание ликвидировали очевидцы, а на момент прибытия специалистов наблюдалось задымление в квартире.
В результате пожара мужчина получил отравление угарным газом средней степени. Огнём повреждён матрас.
Всего с начала 2020 года на территории республики из-за неосторожного обращения с огнём при курении произошло 200 пожаров, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Улаан-удэнец отравился угарным газом на пожаре
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инцидент произошёл в Шелеховском районе
Причиной убийства стал конфликт из-за сломанной двери
Причиной пожара стало курение
Вор таскал плиты со стройки
Он спрятал украденные вещи в гараж, где мужчина хранил наркотики
Мужчина попросил позвонить и убежал
Сгорели два дома
В улан-удэнской школе причиной инцидента стал сушильный аппарат для рук
Водитель трактора спасся
Труп обнаружили через месяц
Дети и работники подхватили кишечную инфекцию
Незаконно рубил сосны житель Северобайкальска
Также на место отправится детский омбудсмен и прокуратура
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Пожар случился рано утром