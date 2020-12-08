Житель Бурятии украл бетонные плиты на миллион рублей

Вор таскал плиты со стройки



В марте в полицию Кяхты поступило сообщение от находящихся в другом регионе сотрудников фирмы. Они рассказали, что их бетонные плиты, которые стоят на стройплощадке, кто-то грузит и увозит. Факт кражи сотрудники выявили во время просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных по периметру территории. Работники организации добавили, что строительные работы в настоящий момент временно приостановлены.



Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили мужчин, занимавшихся погрузкой плит. В ходе разбирательства они задержали подозреваемого – нанявшего их 49-летнего местного жителя.



Задержанный признался, что в течение недели на своей спецтехнике вывозил с неогороженной территории чужое имущество. Он украл бетонные плиты общей стоимостью около миллиона рублей. Плиты затем продавал в другом районе республики.



Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.



Обвиняемый в полном объёме возместил причинённый ущерб.



В адрес руководства организации полицейские вынесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», - лишение свободы на срок до шести лет, сообщили в МВД по Бурятии.





