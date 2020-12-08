В пригороде Улан-Удэ произошёл крупный пожар

На момент прибытия пожарных горели один дом и крыша второго, а также несколько строений, пламя распространялось на другие постройки.



Тушение осложнялось поздним обнаружением пожара, сильным ветром и плотной застройкой. К ликвидации огня были привлечены пожары из Улан-Удэ и Иволгинского района.











Вчера, 7 декабря, в селе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии произошёл крупный пожар на территории двух домовладений, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара на первом участке сгорел дом и гараж, на территории второго уничтожены дом, баня, выгорела кровля гаража.Предположительной причиной пожара послужило то, что, возможно, печная дверца была оставлена открытой.Жильцы домов размещены у родственников и соседей.