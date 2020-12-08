В улан-удэнской школе причиной инцидента стал сушильный аппарат для рук
55 человек были эвакуированы из двух учебных заведениях Бурятии. Угроза возникновения пожара была вызвана аварийным режимом электрооборудования. В обоих случаях никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Сегодня утром в средней коррекционной образовательной школе 5-го вида, расположенной на улице Гармаева в Улан-Удэ, произошло короткое замыкание сушильного аппарата для рук в помещении спального корпуса. Незамедлительно к месту происшествия по второму рангу были направлены пожарные.
- Работники учреждения оперативно среагировали и отключили аппарат от электросети, применив первичные средства пожаротушения. Грамотные действия персонала позволили исключить возможность возникновения пожара и развитие последствий. Сотрудниками школы угроза пожара была устранена до прибытия пожарных расчётов. Своими силами из здания были эвакуированы 20 человек, - сообщили в МЧС.
Ещё 35 детей были эвакуированы накануне вечером работниками Ацагатской средней образовательной школы-интерната Заиграевского района. В 20:04 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в помещении столовой. Задымление было вызвано аварийным режимом работы холодильного электрооборудования. Персонал эвакуировал учащихся, а также применил первичные средства пожаротушения.
Всего за прошедшие сутки в Бурятии произошло восемь пожаров, половина из которых были зарегистрированы в Улан-Удэ.
В Бурятии из двух школ эвакуировали 55 человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сгорели два дома
В улан-удэнской школе причиной инцидента стал сушильный аппарат для рук
Водитель трактора спасся
Труп обнаружили через месяц
Дети и работники подхватили кишечную инфекцию
Незаконно рубил сосны житель Северобайкальска
Также на место отправится детский омбудсмен и прокуратура
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Пожар случился рано утром
Авария произошла вечером в понедельник
Молодой человек пытался сбыть синтетику
Авария случилась на улице Смолина
Пешеход погиб на месте
Очевидцы сообщили о пьяном водителе в «дежурку»
Школьный автобус отходит раньше, чем заканчиваются уроки