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В Бурятии из двух школ эвакуировали 55 человек

В Бурятии из двух школ эвакуировали 55 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В улан-удэнской школе причиной инцидента стал сушильный аппарат для рук

55 человек были эвакуированы из двух учебных заведениях Бурятии. Угроза возникновения пожара была вызвана аварийным режимом электрооборудования. В обоих случаях никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Сегодня утром в средней коррекционной образовательной школе 5-го вида, расположенной на улице Гармаева в Улан-Удэ, произошло короткое замыкание сушильного аппарата для рук в помещении спального корпуса. Незамедлительно к месту происшествия по второму рангу были направлены пожарные.

- Работники учреждения оперативно среагировали и отключили аппарат от электросети, применив первичные средства пожаротушения. Грамотные действия персонала позволили исключить возможность возникновения пожара и развитие последствий. Сотрудниками школы угроза пожара была устранена до прибытия пожарных расчётов. Своими силами из здания были эвакуированы 20 человек, - сообщили в МЧС.

Ещё 35 детей были эвакуированы накануне вечером работниками Ацагатской средней образовательной школы-интерната Заиграевского района. В 20:04 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в помещении столовой. Задымление было вызвано аварийным режимом работы холодильного электрооборудования. Персонал эвакуировал учащихся, а также применил первичные средства пожаротушения.

Всего за прошедшие сутки в Бурятии произошло восемь пожаров, половина из которых были зарегистрированы в Улан-Удэ.


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