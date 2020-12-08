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В Иркутской области погиб пассажир провалившегося под лёд трактора

В Иркутской области погиб пассажир провалившегося под лёд трактора
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Водитель трактора спасся

7 декабря около 9 часов вечера в Балаганском районе Иркутской области в заливе Када Братского водохранилища под лёд провалился колёсный трактор. Во время происшествия в тракторе находились двое 20-летних парней. Водителю удалось выбраться самостоятельно. Поисками пассажира занимаются водолазы областной пожарно-спасательной службы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Молодые люди решили сократить путь, направляясь из деревни Тарасовка в село Кумарейка. И воспользовались водным объектом, на котором ещё продолжаются процессы ледообразования. В 35 метрах от берега лёд под весом трактора проломился. Глубина в этом месте - 5 метров, толщина льда не превышает 15 сантиметров. В настоящее время место огорожено вешками, установлены предупреждающие знаки. В отношении водителя транспортного средства, нарушившего запрет о выезде на лёд вне ледовых переправ, составлен протокол об административном правонарушении, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Удинской группы патрульной службы Степан Шипицын.

По уточнённым данным, разлива нефтепродуктов нет. Собственник принимает решение о подъёме трактора.

- С начала ледостава в этом году зарегистрировано уже шесть происшествий с провалом людей и техники под лёд. Ежедневно инспекторами по маломерным судам Иркутской области выявляются нарушения. Автомобили выдворяются со льда, водителей привлекают к административной ответственности. Выявляемые несанкционированные съезды оперативно перекрываются. В адрес руководителей различных предприятий и организаций направлены письма с указанием провести профилактическую работу с водительским составом для предотвращения выезда транспортных средств вне санкционированных ледовых переправ. На ближайшем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности будет проработан вопрос о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан на водных объектах в зимний период, - сказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.


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