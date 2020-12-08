Труп обнаружили через месяц
В городе Усть-Илимск Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в апреле двое мужчин и женщина находились в квартире, расположенной на улице Братская, где распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина приревновал приятеля к своей сожительнице, после чего взял нож и нанёс ему множественные удары в грудь. От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте преступления. Затем убийца перетащил тело на улицу и сбросил в канализационный колодец.
Страшную находку обнаружили лишь в конце мая. Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции. В дальнейшем по ходатайству следствия он был арестован.
На сегодня уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области убил мужчину и сбросил тело в колодец
Происшествия, Фото:
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