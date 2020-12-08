В Иркутской области детсадовцы отравились котлетами

Дети и работники подхватили кишечную инфекцию



В Иркутской области отравились воспитанники и персонал детского сада в селе Ербогачён Катангского района. Следователи проводят доследственную проверку.



По предварительным данным, острая кишечная инфекция подтверждена у 23 человек, в числе которых 19 детей. У большинства из них обнаружен сальмонеллёз.



- Специалисты Роспотребнадзора провели обследование детсада, в том числе пищеблока, взяли пробы воды, пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды. Организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Работа детсада временно приостановлена, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По предварительным данным, причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовлении блюд, в частности куриной котлеты, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



Следователи выясняют обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

