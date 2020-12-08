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В Иркутской области детсадовцы отравились котлетами

В Иркутской области детсадовцы отравились котлетами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дети и работники подхватили кишечную инфекцию

В Иркутской области отравились воспитанники и персонал детского сада в селе Ербогачён Катангского района. Следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, острая кишечная инфекция подтверждена у 23 человек, в числе которых 19 детей. У большинства из них обнаружен сальмонеллёз.

- Специалисты Роспотребнадзора провели обследование детсада, в том числе пищеблока, взяли пробы воды, пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды. Организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Работа детсада временно приостановлена, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По предварительным данным, причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовлении блюд, в частности куриной котлеты, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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