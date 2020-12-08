 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 декабря

07 декабря

Популярное

В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без грузовика

В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без грузовика
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Незаконно рубил сосны житель Северобайкальска

Во время рейдового патрулирования лесов в Северо-Байкальском районе полицейские и лесники увидели грузовик, выезжающий из леса.

Оказалось, что автомобиль был гружён заготовленной древесиной, но правоустанавливающих документов на рубку деревьев у водителя не было. Мужчина вырубил около 10 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 51 тысячи рублей.

Нарушителем оказался житель города Северобайкальск.

Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Урал» и бензопила «STIHL» были изъяты.

В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Северо-Байкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Обо всех нарушениях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.




черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без грузовика
В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без грузовика
Происшествия, 08.12.2020
Незаконно рубил сосны житель Северобайкальска
В Бурятии следователи придут в школу, где учитель ударила ученика
В Бурятии следователи придут в школу, где учитель ударила ученика
Происшествия, 08.12.2020
Также на место отправится детский омбудсмен и прокуратура
В Улан-Удэ ищут свидетелей смертельного ДТП
В Улан-Удэ ищут свидетелей смертельного ДТП
Происшествия, 07.12.2020
Авария произошла вечером в понедельник
19-летний наркодилер из Братска сел на семь лет
19-летний наркодилер из Братска сел на семь лет
Происшествия, 07.12.2020
Молодой человек пытался сбыть синтетику
В центре Улан-Удэ столкнулись три «Тойоты»
В центре Улан-Удэ столкнулись три «Тойоты»
Происшествия, 07.12.2020
Авария случилась на улице Смолина
Жители Бурятии «сдали» пьяного водителя
Жители Бурятии «сдали» пьяного водителя
Происшествия, 07.12.2020
Очевидцы сообщили о пьяном водителе в «дежурку»
В Бурятии школьников атакуют своры собак
В Бурятии школьников атакуют своры собак
Происшествия, 07.12.2020
Школьный автобус отходит раньше, чем заканчиваются уроки
Главврача больницы в Чите задержали по подозрению во взятках
Главврача больницы в Чите задержали по подозрению во взятках
Происшествия, 07.12.2020
По версии следствия, речь идёт о 13 миллионах
В Чите студент дал взятку преподавателю за диплом
В Чите студент дал взятку преподавателю за диплом
Происшествия, 07.12.2020
Также он выступал посредником в передаче средств от других студентов
В Иркутской области трое мужчин стали жертвами пожаров
В Иркутской области трое мужчин стали жертвами пожаров
Происшествия, 07.12.2020
Личности двух погибших устанавливаются
Убивший подростка житель Бурятии предстанет перед судом
Убивший подростка житель Бурятии предстанет перед судом
Происшествия, 07.12.2020
Тело убитого подростка обнаружили в выгребной яме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^