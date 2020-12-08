В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без грузовика

Незаконно рубил сосны житель Северобайкальска
Во время рейдового патрулирования лесов в Северо-Байкальском районе полицейские и лесники увидели грузовик, выезжающий из леса.
Оказалось, что автомобиль был гружён заготовленной древесиной, но правоустанавливающих документов на рубку деревьев у водителя не было. Мужчина вырубил около 10 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 51 тысячи рублей.
Нарушителем оказался житель города Северобайкальск.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Урал» и бензопила «STIHL» были изъяты.
В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Северо-Байкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Обо всех нарушениях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
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Происшествия, Фото:
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