В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без грузовика

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Незаконно рубил сосны житель Северобайкальска



Во время рейдового патрулирования лесов в Северо-Байкальском районе полицейские и лесники увидели грузовик, выезжающий из леса.



Оказалось, что автомобиль был гружён заготовленной древесиной, но правоустанавливающих документов на рубку деревьев у водителя не было. Мужчина вырубил около 10 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 51 тысячи рублей.



Нарушителем оказался житель города Северобайкальск.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Урал» и бензопила «STIHL» были изъяты.



В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Северо-Байкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Обо всех нарушениях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.









