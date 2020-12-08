В ДТП на трассе в Бурятии пострадала пассажирка

Автомобили столкнулись лоб в лоб
Накануне, 7 декабря, в четвёртом часу дня на 511 км федеральной трассы Р-258 в Бурятии произошло лобовое столкновение автомобиля «Toyota Corolla» и Honda Stepwgn».
- После прибытия на место происшествия было установлено, что в результате аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля. После осмотра и оказанной помощи пациентка отказалась от госпитализации в стационар, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера вечером произошло ДТП в Улан-Удэ, водитель микрогрузовика на «зебре» насмерть сбил женщину
. Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей происшествия.
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